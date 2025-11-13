Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Горячая линия МФЦ Севастополя теперь доступна по единому номеру «122»
Новости Республики
Горячая линия МФЦ Севастополя теперь доступна по единому номеру «122»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Горячая линия МФЦ Севастополя теперь доступна по единому номеру «122»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:37 13.11.2025

Для удобства получения государственных услуг жителями города действует горячая линия МФЦ, доступная по единому номеру «122» (добавочный 5).

С помощью Центра телефонного обслуживания севастопольцы могут записаться в любое из 15 отделений МФЦ Севастополя, уточнить статус поданных заявлений и получить консультационную помощь по государственным услугам.

С начала 2025 года общее количество обработанных звонков сотрудниками Центра составило более 139 000.

Центр начинал работу с двух телефонных линий, сегодня он расширен до десяти каналов, которые ежедневно помогают тысячам жителей города. В основном граждан интересуют вопросы, как записаться на прием и какой перечень документов необходим, чтобы получить государственную услугу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора МФЦ Севастополя Юрия Громяк.

Режим работы Центра телефонного обслуживания:

Узнайте больше:  В Севастополе снижены цены на сахар, подсолнечное масло, курицу, рыбу, яйца и «борщевой набор»
  • с понедельника по четверг: с 08:00 до 17:00;
  • в пятницу: с 08:00 до 16:45;
  • в субботу: с 08:00 до 15:00.

Напоминаем, что записаться на предварительный прием в любое отделение МФЦ Севастополя также можно:

  •  на портале мфц92.рф в разделе «Предварительная запись» с помощью авторизации через Госуслуги;
  •  в терминалах электронной очереди во всех отделениях МФЦ;
  •  через единый номер горячей линии МФЦ: +7 (8692) 417-100.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Оцените материал

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.