Горячая линия МФЦ Севастополя теперь доступна по единому номеру «122»

Для удобства получения государственных услуг жителями города действует горячая линия МФЦ, доступная по единому номеру «122» (добавочный 5).

С помощью Центра телефонного обслуживания севастопольцы могут записаться в любое из 15 отделений МФЦ Севастополя, уточнить статус поданных заявлений и получить консультационную помощь по государственным услугам.

С начала 2025 года общее количество обработанных звонков сотрудниками Центра составило более 139 000.

Центр начинал работу с двух телефонных линий, сегодня он расширен до десяти каналов, которые ежедневно помогают тысячам жителей города. В основном граждан интересуют вопросы, как записаться на прием и какой перечень документов необходим, чтобы получить государственную услугу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора МФЦ Севастополя Юрия Громяк.

Режим работы Центра телефонного обслуживания: