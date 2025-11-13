Горячая линия МФЦ Севастополя теперь доступна по единому номеру «122»

Для удобства получения государственных услуг жителями города действует горячая линия МФЦ, доступная по единому номеру «122» (добавочный 5).
С помощью Центра телефонного обслуживания севастопольцы могут записаться в любое из 15 отделений МФЦ Севастополя, уточнить статус поданных заявлений и получить консультационную помощь по государственным услугам.
С начала 2025 года общее количество обработанных звонков сотрудниками Центра составило более 139 000.
Центр начинал работу с двух телефонных линий, сегодня он расширен до десяти каналов, которые ежедневно помогают тысячам жителей города. В основном граждан интересуют вопросы, как записаться на прием и какой перечень документов необходим, чтобы получить государственную услугу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора МФЦ Севастополя Юрия Громяк.
Режим работы Центра телефонного обслуживания:
- с понедельника по четверг: с 08:00 до 17:00;
- в пятницу: с 08:00 до 16:45;
- в субботу: с 08:00 до 15:00.
Напоминаем, что записаться на предварительный прием в любое отделение МФЦ Севастополя также можно:
- на портале мфц92.рф в разделе «Предварительная запись» с помощью авторизации через Госуслуги;
- в терминалах электронной очереди во всех отделениях МФЦ;
- через единый номер горячей линии МФЦ: +7 (8692) 417-100.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
