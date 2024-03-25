«Горячая линия» прокуратуры Севастополя по повреждениям городской инфраструктуры

В прокуратуре Севастополя открыта «горячая линия» по вопросам устранения повреждений инфраструктуры города.

По телефону горячей линии можно сообщить о повреждениях жилой, транспортной, коммунальной и иной городской инфраструктуры, необходимости оказания помощи и передать иные сведения.

Звонки принимаются по телефону дежурного прокурора прокуратуры города Севастополя:+7 978 000-10-48.