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«Горячая линия» прокуратуры Севастополя по повреждениям городской инфраструктуры

«Горячая линия» прокуратуры Севастополя по повреждениям городской инфраструктуры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:17 25.03.2024

В прокуратуре Севастополя открыта «горячая линия» по вопросам устранения повреждений инфраструктуры города.

По телефону горячей линии можно сообщить о повреждениях жилой, транспортной, коммунальной и иной городской инфраструктуры, необходимости оказания помощи и передать иные сведения.

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Звонки принимаются по телефону дежурного прокурора прокуратуры города Севастополя:+7 978 000-10-48.

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