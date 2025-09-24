«Горячая линия» в Симферополе: профилактика ОРВЗ, гриппа и внебольничных пневмоний

На базе Территориального отдела по г. Симферополю Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю в период с 22.09.2025 года по 04.10.2025 года организована тематическая «горячая линия» по телефонам +7 978 919-11-38 и (3652) 27-22-83 по консультированию граждан по актуальным вопросам профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и внебольничных пневмоний.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
