Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | «Горячая линия» в Симферополе: профилактика ОРВЗ, гриппа и внебольничных пневмоний
Новости Республики
"Горячая линия" в Симферополе: профилактика ОРВЗ, гриппа и внебольничных пневмоний

«Горячая линия» в Симферополе: профилактика ОРВЗ, гриппа и внебольничных пневмоний

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:39 24.09.2025

На базе Территориального отдела по г. Симферополю Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю в период с 22.09.2025 года по 04.10.2025 года организована тематическая «горячая линия» по телефонам +7 978 919-11-38 и (3652) 27-22-83 по консультированию граждан по актуальным вопросам профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и внебольничных пневмоний.

Узнайте больше:  Записаться на сдачу крови можно через Госуслуги

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x