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Горячей воды в Евпатории не будет до особого распоряжения
фото: pikist.com

Горячей воды в Евпатории не будет до особого распоряжения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 09.07.2024

Власти Евпатории временно отключили горячую воду в домах жителей до особого распоряжения. Такое решение приняли для нормализации давления во время ремонтных работ на центральном водоводе, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.

В связи с работами по замене участка центрального водовода накопительные резервуары наполняются не так быстро, как это нужно для Евпатории с учетом находящихся у нас туристов. Если мы включаем горячую воду, то увеличивается расход, падает давление и в ближайшие сутки город остается даже без холодной воды. Для того, чтобы улучшить ситуацию, продолжаем снижать давление в ночное время. Также принято решение временно отключить горячее водоснабжение до особого распоряжения, — написал он в Telegram-канале, уточнив, что подачу воды не ограничивали в роддоме и доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

источник: ТАСС

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