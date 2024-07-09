Горячей воды в Евпатории не будет до особого распоряжения

В связи с работами по замене участка центрального водовода накопительные резервуары наполняются не так быстро, как это нужно для Евпатории с учетом находящихся у нас туристов. Если мы включаем горячую воду, то увеличивается расход, падает давление и в ближайшие сутки город остается даже без холодной воды. Для того, чтобы улучшить ситуацию, продолжаем снижать давление в ночное время. Также принято решение временно отключить горячее водоснабжение до особого распоряжения, — написал он в Telegram-канале, уточнив, что подачу воды не ограничивали в роддоме и доме-интернате для престарелых и инвалидов.