«Горячий» июль: свыше двухсот возгораний сухой растительности в Крыму

С начала июля 209 раз сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» привлекались для ликвидации возгораний сухой растительности. Об этом сообщили в МЧС РК. Только прошедшие сутки огнеборцы выезжали 6 раз на тушение таких «ландшафтных» пожаров в Крыму.

Личный состав ПЧ с. Красногвардейское дважды ликвидировал пожары на открытых территориях в Советском районе. Площади составили 400 и 200 кв.м. Дежурный расчёт ПЧ пгт. Багерово выезжал на тушение возгорания сухой травы в Ленинском районе на площади 490 кв.м. В ГО Феодосия сотрудники ПЧ пгт. Приморский ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 250 кв.м. Силами огнеборцев также были потушены пожары на открытых территориях в Нижнегорском и Джанкойском районах, — перечислили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым напоминает о том что с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим. «Горячее» лето продолжается.

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