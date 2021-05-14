Госавтоинспекция Евпатории проводит мероприятия «Мотоциклист»

С 12 по 16 мая в Евпатории сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие под условным названием «Мотоциклист».

Основными задачами операции является предупреждение аварийности с участием водителей мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т.д.), пресечение и документирование нарушений ПДД Российской Федерации, совершаемые указанной категорией участников дорожного движения, — отметили в ГИБДД.

Подчеркивается, что с начала года на территории города Евпатории произошло 5 ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали 2 человека.

Особое внимание инспекторов ДПС уделяется пресечению нарушений ПДД, способствующих совершению ДТП. Так за первую декаду мая сотрудники ГИБДД Евпатории задокументировали 9 нарушений ПДД, совершенные водителями мототранспорта. Из них 4 факта нарушения правил маневрирования, 2 водителя управляли без использования шлема, по 1 факту нарушения правил расположения на проезжей части, управление без страхового полиса и без водительского удостоверения.

Сотрудники полиции напоминают, что согласно положениям действующего законодательства, за управление мопедом или мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения можно лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет, а за управление мототранспортом, не имея водительского удостоверения, водитель подвергается административному штрафу до 15 тысяч рублей. К тому же, в этих случаях транспортное средство помещается на специализированную, охраняемую стоянку.