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Госавтоинспекция Крыма продолжает рейды «Тонировка»
Фото: ГИБДД

Госавтоинспекция Крыма продолжает рейды «Тонировка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:54 22.04.2021

С 19 по 28 апреля на дорогах Крыма ГИБДД проводит комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Тонировка».

Только за первые 3 дня проведенных отработок было пресечено… 614 нарушений ПДД, связанных с нанесением покрытия, ограничивающего обзор с места водителя, на передние стекла автомобиля.

В 262 случаях водители устранили нарушение на месте, остальным 352 водителям выданы требования об устранении правонарушения. 6 административных материалов по ст. 19.3 КоАП РФ направлены в суды для принятия решений, — уточнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает:

За нанесение покрытия, ограничивающего обзор с места водителя, на передние стекла автомобиля предусмотрена административная ответственность по ст. 12.5.3 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей.

За управление транспортным средством, на передние боковые стекла которого установлены дополнительные предметы в виде шторок предусмотрена ответственность по ст. 12.5.1 КоАП РФ, за данное нарушение предусмотрен штраф также в размере 500 рублей.

В случае повторного задержания водителя, управляющего тонированным автомобилем, в отношении него будет составляться протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», санкция которой предусматривает штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция Крыма продолжает рейды «Тонировка»

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