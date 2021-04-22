Госавтоинспекция Крыма продолжает рейды «Тонировка»

С 19 по 28 апреля на дорогах Крыма ГИБДД проводит комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Тонировка».

Только за первые 3 дня проведенных отработок было пресечено… 614 нарушений ПДД, связанных с нанесением покрытия, ограничивающего обзор с места водителя, на передние стекла автомобиля.

В 262 случаях водители устранили нарушение на месте, остальным 352 водителям выданы требования об устранении правонарушения. 6 административных материалов по ст. 19.3 КоАП РФ направлены в суды для принятия решений, — уточнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает:

За нанесение покрытия, ограничивающего обзор с места водителя, на передние стекла автомобиля предусмотрена административная ответственность по ст. 12.5.3 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей. За управление транспортным средством, на передние боковые стекла которого установлены дополнительные предметы в виде шторок предусмотрена ответственность по ст. 12.5.1 КоАП РФ, за данное нарушение предусмотрен штраф также в размере 500 рублей.

В случае повторного задержания водителя, управляющего тонированным автомобилем, в отношении него будет составляться протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», санкция которой предусматривает штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.