Госавтоинспекция Крыма следит за нарушителями ПДД с воздуха

Во время курортного сезона на дорогах Крыма увеличилось количество транспорта, а, следовательно, и количество аварийных ситуаций, что требует дополнительного внимания со стороны Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД используют в работе для контроля за нарушителями ПДД беспилотные летательные аппараты. Коптеры позволяют отследить ситуацию на дороге в условиях заторов и пробок.

Самым распространенным нарушением, которое фиксируют с помощью дронов, является выезд на полосу встречного движения и движение по обочине. Аппарат фиксирует нарушение ПДД, марку, модель и регистрационный знак автомобиля. Инспектор ГИБДД знакомит водителя с нарушением на специальных мониторах, после чего составляет административный материал, — рассказали в крымской полиции.

Использование беспилотников для контроля за дорожным движением широко практикуется и в других регионах страны. Работа дронов помогает контролировать перемещение транспорта, а также в целом отслеживать дорожную обстановку, чтобы вовремя реагировать на опасности и даже предотвращать их возникновение. Подобные рейды будут проводиться и дальше.