Госавтоинспекция провела «Контроль трезвости» в Евпатории

В Евпатории в минувшие выходные Госавтоинспекция провела целевые рейды по выявлению и исключению из общего потока транспорта нетрезвых водителей. В ходе операции «Контроль трезвости» было задокументировано 4 факта вождения автомобиля в нетрезвом виде. Инспекторы ГИБДД составили протоколы в отношении нарушителей правопорядка.

По статистике, около трети всех ДТП в Евпатории происходят по вине водителей, управляющих своими средствами передвижения в нетрезвом виде. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. А если же нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором есть тяжелораненые или погибшие, он будет привлечен к уголовной ответственности и лишен свободы на срок до девяти лет, — уточнили в ГИБДД.