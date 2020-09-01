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Госавтоинспекция провела «Контроль трезвости» в Евпатории

Госавтоинспекция провела «Контроль трезвости» в Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 11:40 01.09.2020

В Евпатории в минувшие выходные Госавтоинспекция провела целевые рейды по выявлению и исключению из общего потока транспорта нетрезвых водителей. В ходе операции «Контроль трезвости» было задокументировано 4 факта вождения автомобиля в нетрезвом виде. Инспекторы ГИБДД составили протоколы в отношении нарушителей правопорядка.

По статистике, около трети всех ДТП в Евпатории происходят по вине водителей, управляющих своими средствами передвижения в нетрезвом виде. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. А если же нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором есть тяжелораненые или погибшие, он будет привлечен к уголовной ответственности и лишен свободы на срок до девяти лет, — уточнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция провела «Контроль трезвости» в Евпатории

Фото: ГИБДД.

Госавтоинспекция провела «Контроль трезвости» в Евпатории

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