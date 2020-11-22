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Госавтоинспекция провела в Симферопольском районе операцию «Встречная полоса, обгон»
Фото: ГИБДД

Госавтоинспекция провела в Симферопольском районе операцию «Встречная полоса, обгон»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:08 22.11.2020

На этой неделе Госавтоинспекция проводила в Симферопольском районе оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Встречная полоса, обгон».

В период проведения мероприятия сотрудниками ДПС выявлено 13 водителей, нарушивших Правила дорожного движения Российской Федерации. 12 нарушителей были привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Напоминаем, что санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, — сообщили в МВД по РК.

В ГИБДД уточнили: один из водителей привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Санкция статьи – наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Госавтоинспекция провела в Симферопольском районе операцию «Встречная полоса, обгон»

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