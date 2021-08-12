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«Верево Сити»
Госавтоинспекция Республики Крым проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
Фото: ГИБДД

Госавтоинспекция Республики Крым проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:28 12.08.2021

В рамках проведения «Месячника безопасности дорожного движения», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, Госавтоинспекция Республики Крым в период с 13 по 15 августа текущего года проведет оперативно-профилактическое мероприятие, под условным названием «Нетрезвый водитель».

ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Уважаемые жители и гости Крыма! Трагедию лучше предупредить. Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте по телефону дежурной части УГИБДД МВД по Республике Крым: (3652) 668-700 или 102. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

 

Госавтоинспекция Республики Крым проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

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