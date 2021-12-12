Госавтоинспекция Севастополя: наезды на пешеходов – самый распространённый вид ДТП

За 11 месяцев текущего года в Севастополе произошло 191 дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездами на пешеходов, в которых 7 человек погибли и 188 получили ранения.

Автоинспекторами проведён детальный анализ ДТП с участием пешеходов. Так было выявлено, что на пешеходных переходах произошло 95 ДТП, где 3 человека погибли и 95 пострадали. Самое большее количество наездов произошло по вине водителей – 136 фактов, 2 человека погибли и 137 были доставлены в медицинские учреждения. Пешеходы тоже часто нарушают ПДД и становятся участниками дорожных аварий. За 11 месяцев по их вине произошло 56 ДТП, в которых 5 человек погибли и 52 были травмированы. Отметим, что дети – самые уязвимые участники дорожного движения. Автоинспекторы определили, что юные пешеходы стали участниками 56 дорожных происшествий, в которых один подросток погиб и 54 получили травмы, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Сотрудники дорожно-патрульной службы на регулярной основе проводят профилактическую операцию «Пешеходный переход». В один из очередных рейдов автоинспекторы выявили 16 правонарушений.

В отношении водителей, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходном переходе, составлено 14 административных материалов. За данное нарушение в соответствии со статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Также в рамках рейда выявлены 2 пешехода, нарушившие правила перехода проезжей части. Согласно части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, водитель транспортного средства, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Пешеходы, прежде чем перейти проезжую часть дороги, обязаны остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств и безопасности своего перехода. В тёмное время суток необходимо иметь на себе световозвращающие элементы, чтобы стать заметнее для водителей и не стать участником дорожно-транспортного происшествия.

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю

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