Госавтоинспекция Севастополя о новом порядке изготовления регистрационных номеров

С 1 января 2020 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменились правила государственной регистрации транспортных средств, в том числе введена новая процедура присвоения государственных регистрационных номеров.

Согласно данному закону, владелец транспортного средства обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков для их изготовления в случае присвоения государственного регистрационного номера при проведении регистрационного действия без фактического получения комплекта государственных регистрационных знаков непосредственно в МРЭО ГИБДД, — разъясняют в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

В первой половине января 2020 года в МРЭО ГИБДД города Севастополя выдано 420 регистрационных знаков на автомобили, зарегистрированные за севастопольцами, и присвоено (без выдачи знаков) 185 регистрационных номеров по заявлениям граждан, прописанных в других субъектах Российской Федерации.

Информация об изготовителях государственных регистрационных знаков транспортных средств размещена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России — здесь .

В случае, если МРЭО ГИБДД только присваивает новый государственный регистрационный номер, но знаки не выдает, государственная пошлина уплачивается в меньшем размере на 2 тысячи рублей.

В соответствии с Налоговым кодексом до 2021 года действует скидка 30% на уплату государственной пошлины, совершенной с использованием портала государственных услуг gosuslugi.ru. Так, в случае получения новых регистрационных знаков и паспорта транспортного средства в МРЭО ГИБДД УМВД России по городу Севастополю для граждан, постоянно зарегистрированных в Севастополе, сумма госпошлины составить 1995 руб. вместо 3300 руб.