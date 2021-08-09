Госавтоинспекция Севастополя разыскивает очевидцев ДТП, в котором водитель скрылся с места происшествия

Госавтоинспекция Севастополя сообщает:

6 августа, около 00:10 на пляже Омега, в районе дома № 3, неустановленный водитель, управляя автомобилем ДЭУ «НЕКСИА» светлого цвета и чёрным задним бампером, государственный регистрационный номер которого неизвестен, совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП в городскую больницу были доставлены оба пострадавших.