Госавтоинспекция Севастополя: стартовала информационная кампания по использованию световозвращающих элементов

С начала текущего года на дорогах Севастополя в темное время суток произошло 98 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 56 наездов на пешеходов.

Наиболее уязвимыми и чаще всего жертвами ДТП в темное время суток становятся пешеходы. Самым аварийными месяцами по причине недостаточной видимости являются месяцы с ноября по март. Что может помочь пешеходам стать заметнее на проезжей части дороги? Световозвращатели. Именно они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. В связи с уменьшением продолжительности светового дня учащаются наезды на пешеходов с 8:00 до 9:00 часов и после 16:00 часов. В этот период времени количество людей, которые направляются в школу, на работу и обратно, значительно возрастает. Чтобы избежать ДТП, необходимо соблюдать осторожность при переходе проезжей части, а также использовать световозвращающие элементы, которые сделают пешехода заметнее для водителя, — отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Специалисты поясняют: в свете фар пеший участник дорожного движения виден на расстоянии 25-40 метров, при скорости автомобиля 60 километров в час на принятие решения и экстренное торможение уходит около 30-40 метров. Если скорость автомобиля больше, а на дороге гололед, то вероятность ДТП значительно возрастает. Использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода до 80%. При наличии этих элементов водитель увидит пешехода на расстоянии 150-200 метров при ближнем свете фар и до 350 метров – при дальнем. Это дает водителю дополнительных 15-25 секунд для принятия решения, которое поможет избежать трагедии.

Сотрудники ГИБДД начинают проведение различных профилактических и информационных мероприятий, направленных на пропаганду использования световозвращающих элементов пешеходами, особенно детьми. Следите за нашими новостями, — говорят в УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

