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Госавтоинспекция Севастополя: стартует Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция Севастополя: стартует Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:49 16.05.2021

С 17 по 23 мая 2021 года по инициативе Организации Объединенных Наций во всем мире проводится Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения. В этом году основная тема Недели – снижение скоростного режима в населенных пунктах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Мероприятия пройдут под единой концепцией «Дороги для жизни».

В рамках Недели в Севастополе пройдёт ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к уязвимому положению пешеходов на проезжей части. Особенно будет уделено внимание юным участникам дорожного движения.  К мероприятиям в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения присоединятся представители органов государственной и исполнительной власти, военнослужащие, юные инспекторы движения, журналисты, — сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

Отметим, что каждый желающий может поддержать идею Недели безопасности, разместив на своих страницах в социальных сетях фото и видео под общим хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife) или #Дорога30. Скачать макеты плакатов можно зайдя на страницу социальной сети «ВКонтакте» официальной группы «Госавтоинспекция Севастополя».

Госавтоинспекция Севастополя: стартует Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

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