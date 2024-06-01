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Госавтоинспекция Евпатории благодарит граждан, информирующих полицию о нетрезвых водителях
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Госавтоинспекция Евпатории благодарит граждан, информирующих полицию о нетрезвых водителях

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 13:10 01.06.2024

Накануне в ночное время в дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступило сообщение о том, что в районе Набережной имени Терешковой водитель автомобиля SsangYong возможно управляет транспортным средством в состоянии опьянения.

Также очевидцы сообщили, что водитель на авто въехал на пешеходную парковую зону через ограничительные сферы, одна из которых осталась под днищем. Таким образом была повреждена плитка по всему пути следования машины по пешеходной дорожке. Сообщение незамедлительно передано сотрудникам дорожно-патрульной службы, которыми автомобиль был остановлен, а водитель отстранен от управления транспортным средством.  В результате проведения процедуры освидетельствования на состояние опьянения на месте с помощью прибора «Алкотектор-М» показал 0,89 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму более чем в 5 раз, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении водителя составлены административные протоколы:

  • по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения);
  • ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
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Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

Ущерб городскому имуществу в виде порчи плитки составил более 340 тысяч рублей, который водитель обязался возместить.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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