Госавтоинспекция Керчи информирует о проведении операции «Нетрезвый водитель»

В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждению ДТП, пресечению нарушений Правил дорожного движения, непосредственно влияющих на совершение автоаварий с тяжкими последствиями, с 12 по 14 января в Керчи пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

При проведении рейдов инспекторы ДПС будут использовать так называемый метод «массовой проверки», а именно на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени будут осуществляться проверки максимального количества водителей. Такая форма проведения будет применена на нескольких улицах города, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Керчи напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.