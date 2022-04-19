Госавтоинспекция подвела итоги операции «Пешеход! Пешеходный переход!» в Симферополе

В Симферополе с 11 по 17 апреля Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!». Ежедневно инспекторы ГИБДД несли службу на аварийноопасных участках, а также оживленных перекрестках и пешеходных переходах.

Помимо пресечения административных правонарушений, сотрудники проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения. Особое внимание при этом обращалось на соблюдение пешеходами правил безопасного перехода проезжей части, использование световозвращающих элементов, а также соблюдение водителями скоростного режима, требований сигналов светофора, дорожных знаков и разметки в местах движения пешеходов, — рассказали в ГИБДД.

Всего выявлено 82 нарушения ПДД, из них: 51 — пешеходами и 31 – водителями, которые не соблюдали правила проезда пешеходных переходов.

Инспекторы в очередной раз напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижения скорости, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают.