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Госавтоинспекция подвела итоги операции «Пешеход! Пешеходный переход!» в Симферополе

Госавтоинспекция подвела итоги операции «Пешеход! Пешеходный переход!» в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:20 19.04.2022

В Симферополе с 11 по 17 апреля Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!». Ежедневно инспекторы ГИБДД несли службу на аварийноопасных участках, а также оживленных перекрестках и пешеходных переходах.

Помимо пресечения административных правонарушений, сотрудники проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения. Особое внимание при этом обращалось на соблюдение пешеходами правил безопасного перехода проезжей части, использование световозвращающих элементов, а также соблюдение водителями скоростного режима, требований сигналов светофора, дорожных знаков и разметки в местах движения пешеходов, — рассказали в ГИБДД.

Всего  выявлено 82 нарушения ПДД, из них: 51 — пешеходами и 31 – водителями, которые не соблюдали правила проезда пешеходных переходов.

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Инспекторы в очередной раз напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижения скорости, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают.


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