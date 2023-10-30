 Госавтоинспекция провела профилактический рейд в городе Саки

В городе Саки сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Сотрудниками полиции выявлены и задокументированы четыре факта управления мопедами подростками, которые не имели водительских удостоверений.

В отношении родителей юношей, не достигших минимального возраста для управления транспортными средствами, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В отношении 16-летнего правонарушителя полицейские составили административный протокол по ст.12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами», ему грозит штраф, до 2500 рублей, — рассказали об итогах рейда в МВД по РК.

Уточняется, что транспортные средства изъяты Госавтоинспекторами и поставлены на специализированную стоянку. Все собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в муниципальные административные комиссии для рассмотрения.