Госавтоинспекция Севастополя: алгоритм действий при приближении авто с включенными маячками и спецсигналом

В разделе 3 Правил дорожного движения Российской Федерации прописано, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований некоторых разделов правил, кроме сигналов регулировщика. То есть они могут проехать на красный свет, развернуться или повернуть там, где для всех остальных это запрещено, двигаться по встречной полосе, превышать скорость, но при условии обеспечения безопасности движения. Водители и пешеходы должны понимать, что данный транспорт выполняет «поездку особой срочности» и пользуется законным приоритетом в движении.

В случае приближении данного транспорта водители обязаны принять крайнее правое положение на проезжей части, при необходимости остановиться и пропустить транспорт. Готовиться к этому необходимо заранее, оценивая и прогнозируя складывающуюся ситуацию на дороге вокруг с учётом данного фактора. Кроме того, запрещается выполнять обгон таких транспортных средств.

За непредоставление преимущества в движении спецтранспорту с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами водители рискуют получить штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ) либо лишиться права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Обращаем внимание пешеходов на обязанность воздержаться от перехода проезжей части в случае приближения транспортных средств с включенными звуковыми и специальными световыми сигналами. Тем, кто в этот момент находится на проезжей части, необходимо незамедлительно ее освободить (пункт 4.7 ПДД РФ).

Во избежание конфликтных ситуаций на дороге в автомобилях «скорой помощи», пожарного расчета, автопатрулях ДПС и ВАИ установлены видеорегистраторы.

Следует отметить, что включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета, а также бело-лунного цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об опасности.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю