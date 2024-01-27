Госавтоинспекция Севастополя на радиоволне для дальнобойщиков призывают водителей к осторожности на скользких дорогах

Чтобы обратить внимание водителей большегрузов на безопасное управление многотонным транспортом в условиях сложной дорожной обстановки из-за непогоды, автоинспектора обратились к ним по рациям, которые установлены в кабинах грузовиков. Автоинспекторы обратили внимание водителей на основные причины аварий на дорогах: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции, усталость и сон за рулем. Также напомнили водителям о безопасности пешеходов – в условиях ограниченной видимости их можно не заметить издалека, поэтому скорость должна быть такой, чтобы можно было успеть среагировать на их приближение, — отмечают в пресс-службе Управления Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю.