Госавтоинспекция Севастополя напоминает: требования к регистрации ТС и прохождению технического осмотра изменены

Госавтоинспекция Севастополя напоминает: с 30 декабря 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При обращении граждан в регистрационные подразделения Госавтоинспекции МВД России по вопросу смены собственника транспортного средства старше 4 лет (год изготовления – до 2018 года включительно), либо внесении изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо наличие действующей диагностической карты. В случае отсутствия информации о прохождении технического осмотра, в проведение регистрационного действия владельцу будет отказано.

Данное требование не распространяется на прицепы к легковым автомобилям, принадлежащие физическим лицам. В отношении иных категорий транспортных средств, требования по прохождению технического осмотра не изменились.

При проведении иных регистрационных действий, в том числе прекращении регистрации транспортного средства, замене государственных регистрационных знаков, смене места жительства или фамилии, получении документов взамен утраченных, наличие диагностической карты не требуется.

Предъявление сотруднику регистрационного подразделения диагностической карты в распечатанном виде не требуется, сотрудник проверит наличие технического осмотра с использованием информационных систем.

Проверить информацию о наличии действующей диагностической карты можно по адресу: https://гибдд.рф/сheck/auto#

Источник: УГИБДД УМВД России по городу Севастополю

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