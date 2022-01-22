Госавтоинспекция Севастополя провела профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

На дорогах Севастополя ГИБДД провела профилактическое мероприятие «пешеходный переход». Операция прошла с целью выявления водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, а также профилактики и снижения уровня аварийности с участием пешеходов.

В ходе профилактического мероприятия автоинспекторы составили 8 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили преимущества пешеходам на пешеходном переходе. За данное нарушение в соответствии со статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрен штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей, — сообщили в ГИБДД.

Помимо водителей автоинспекторы выявляли пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте, так на четверых участников дорожного движения были составлены административные материалы. Согласно части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.

В прошлом году в Севастополе произошло 218 ДТП, связанными с наездами на пешеходов, в которых 7 человек погибло и 215 получили ранения. Так, 157 дорожных аварий произошло по вине водителей транспортных средств, где два человека погибло и 158 были доставлены в городскую больницу. Неосторожность пешеходов также приводит к дорожно-транспортным происшествиям. За прошедший год автоинспекторы зафиксировали 62 таких ДТП, где 5 человек погибли и 57 получили ранения.

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