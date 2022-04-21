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Госавтоинспекция Севастополя устанавливает очевидцев вечернего ДТП на подъезде к поселку Кача
Фото: ГИБДД

Госавтоинспекция Севастополя устанавливает очевидцев вечернего ДТП на подъезде к поселку Кача

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 13:18 21.04.2022

Под колеса авто попала 15-летняя школьница.

Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться очевидцев ДТП, случившегося 18 апреля, в 20:50 на 12-м км автодороги – на подъезде к поселку Кача.

Водитель, 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетняя девушка с тяжелыми травмами была доставлена в детскую городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Для установления обстоятельств и причин происшествия, а также объективного расследования ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью несовершеннолетней, ГИБДД просит откликнуться свидетелей наезда на подростка и позвонить по телефонам дежурной части 738-400, 738-401, группы розыска – 738-428 или 102.


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