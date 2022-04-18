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Госавтоинспекция Симферополя проводит профилактическое мероприятие «Ребенок - пешеход»

Госавтоинспекция Симферополя проводит профилактическое мероприятие «Ребенок — пешеход»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:58 18.04.2022

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних пешеходов Госавтоинспекция Симферополя с 18 по 22 апреля проводит профилактическое мероприятие под названием «Ребенок — пешеход».

Сотрудниками ГИБДД запланированы профилактические рейды вблизи образовательных учреждений с целью выявления нарушений правил пересечения проезжей части,  как взрослыми, так  и детьми. Не останутся без внимания и водители, не предоставляющие преимущество в движении пешим участникам дорожного движения.

Одним из ключевых условий предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма является формирование в обществе дорожной культуры, а также поддержка широкой общественности в предупреждении подобных правонарушений, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает: пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В тёмное время суток рекомендуется использовать одежду светлых тонов и использовать световозвращающие элементы для лучшей видимости.

Водителям, приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для перехода.

Уважаемые взрослые! В городской суете и ускоренном ритме жизни, не забывайте о главном – о безопасности Ваших детей. Лишний раз, сокращая потраченное время на ожидание разрешающего сигнала светофора для пешехода, либо перехода проезжей части вне установленном месте, помните, дети берут пример именно с Вас, — обратились к взрослым участникам дорожного движения инспекторы ГИБДД.

 


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