Госдума намерена повысить эффективность «Почты России»

Законопроект, направленный на сохранение и повышение эффективности «Почты России», Госдума планирует рассмотреть 24 июня. Об этом «Парламентской газете» 8 июня сообщил источник в Госдуме.

Совет Думы принял к рассмотрению и включил в повестку пленарного заседания 24 июня для рассмотрения в первом чтении законопроект о деятельности «Почты России», — сказал собеседник «Парламентской газеты».

Ранее в своем канале в мессенджере «Макс» председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО «Почта России», и обсуждали эту тему с заместителем председателя Правительства — руководителем аппарата Правительства Дмитрием Григоренко. По словам Вячеслава Володина, в Госдуме рассчитывают в течение весенней сессии выйти на законодательные решения многих накопившихся в этой сфере проблем.

Наша задача — чтобы «Почта России» была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания, — добавил он.

В канале Вячеслава Володина в «Максе» проходит опрос по выявлению основных проблем «Почты России».

источник: «Парламентская газета»

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