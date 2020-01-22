Госдума намерена разрешить использовать семьям маткапитал на строительство жилого «садового дома»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможность использования материнского капитала. Деньги от государства семьи смогут потратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке. Речь в законопроекте идет об объектах индивидуального жилищного строительства.

На строительство садового домика материнский капитал нельзя будет использовать. Только на жилой дом, — цитирует «Российская газета» главу Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу.

Однако и у садового домика (если он уже был ранее построен) будут шансы «войти» в программу. Например, если семья решила утеплить здание, провести коммуникации.

Есть нормы, которые регламентируют порядок признания домов жилыми, — пояснила депутатам замминистра труда Светлана Петрова. — Поэтому мы и прописываем в законопроекте «реконструкцию». Если после реконструкции дом можно будет признать жилым, то станет возможным направление на эти цели материнского капитала.

Также замминистра уточнила, в каком случае можно будет использовать маткапитал на подведение к дому коммуникаций. Это возможно, если оно станет частью реконструкции жилого дома.