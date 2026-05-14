Госдума не приняла прогнозное предложение Минэкономразвития поднять тарифы ЖКХ на 33%
фото: © РИА Новости . Александр Кряжев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:44 14.05.2026

Госдума не согласилась с прогнозным предложением Минэкономразвития увеличить тарифы на коммунальные услуги на 33,5% до 2029 года. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин, которого поддержали коллеги-депутаты.

Буквально вчера Министерство экономического развития озвучило прогнозы в части роста тарифов на коммунальные услуги до 2029 года. Огромное уже количество обращений со стороны граждан, потому что в этом прогнозе в течение четырех лет министерство предлагает увеличить тарифы на 33,5%, — сказал Володин.

Как отметил председатель Госдумы, с одной стороны Минэкономразвития говорит о снижении инфляции до 5% к концу года, а с другой стороны прогнозирует двукратный рост тарифов относительно инфляции.

Мы не можем с этим согласиться. Давайте обсуждать. Пусть придет министр экономического развития и обоснует свою позицию, прежде чем выносить такие прогнозы, — добавил Володин.

источник: РИА Новости Крым 

