Госдума не видит смысла в льготной ипотеке под 3% годовых

Государственная дума отклонила законопроект о создании льготной ипотечной программы, которая позволила бы россиянам приобретать как первичную, так и вторичную недвижимость под 3% годовых. Об этом сообщает

Согласно тексту законопроекта, воспользоваться продуктом могли бы заёмщики, имеющие не более 36 квадратных метров общей площади жилья на человека в расчёте на него и каждого проживающего с ним члена семьи или не более 64 квадратных метров для одиноких.

В отзыве правительства на инициативу сказано, что распространение льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок жилья и снижение процентной ставки по ипотечным кредитам для всех категорий граждан без соответствующего одновременного увеличения объёма жилого фонда приведёт к существенному повышению спроса на недвижимость и росту цен на жильё.

Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала предположила, что инициативу отклонили по причине слишком большой нагрузки на бюджет.

Ведь государству пришлось бы компенсировать банкам недополученные проценты, — пояснила спикер.

Условия, которые были озвучены в инициативе, идут вразрез с рынком и не учитывают опыт прошлых лет, считает эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачёв.

Льготное ипотечное кредитование под такую маленькую ставку на вторичное жильё пагубно бы повлияло на рынок новостроек. Здесь у нас автоматически уменьшится вывод новых проектов в продажу и в целом ввод жилья. А если это случится, произойдут кадровые сокращения, и достаточно большое количество людей у нас потеряет работу. То есть первый риск введения такой ипотеки — это дестабилизация рынков между собой, — сказал специалист.

Также, по его мнению, такая программа разогнала бы стоимость жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.

Опять получаем медвежью услугу для покупателя, когда хотели как лучше, а получили как всегда. Плюс слишком большое количество людей попадало бы под эту программу, она не точечная и не адресная. И деньги в бюджете на исполнение этой программы, думаю, найти было бы трудно. Ипотека под 3% повлекла бы за собой волну новых инвестиционных сделок. И государство в этом случае финансировало бы инвестиционную деятельность физических лиц. Это тоже неприемлемо, — резюмировал Евгений Ткачёв.

источник: ТАСС