Госдума приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области

Уточняется, что закон относится к тем, кто стал инвалидом из-за ранений или заболеваний, полученных во время выполнения этих задач. Кроме того, он охватывает военнослужащих, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации и пресечении вооруженных провокаций на государственной границе и в прилегающих к зоне специальной военной операции регионах.

Согласно внесенным поправкам, предлагается распространить эти нормы на сотрудников других федеральных служб, таких как полиция, национальная гвардия, противопожарная служба, прокуратура, пенитенциарная система и Следственный комитет. Также статус ветерана будет предоставляться добровольцам, выполняющим указанные задачи.

Напомним, что 28 февраля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий российским военнослужащим, отражавшим атаку на территорию Курской области. Принятие поправок позволит повысить уровень социальной защиты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

источник: «Известия»