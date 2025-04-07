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Госдума приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области
источник иллюстрации: официальная страница Госдумы РФ ВКонтакте

Госдума приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 07.04.2025

Госдума на заседании 3 апреля приняла во II и III чтениях закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Документ опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Уточняется, что закон относится к тем, кто стал инвалидом из-за ранений или заболеваний, полученных во время выполнения этих задач. Кроме того, он охватывает военнослужащих, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации и пресечении вооруженных провокаций на государственной границе и в прилегающих к зоне специальной военной операции регионах.

Согласно внесенным поправкам, предлагается распространить эти нормы на сотрудников других федеральных служб, таких как полиция, национальная гвардия, противопожарная служба, прокуратура, пенитенциарная система и Следственный комитет. Также статус ветерана будет предоставляться добровольцам, выполняющим указанные задачи.

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Напомним, что 28 февраля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий российским военнослужащим, отражавшим атаку на территорию Курской области. Принятие поправок позволит повысить уровень социальной защиты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

источник: «Известия»

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