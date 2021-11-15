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Госдума РФ никак не доберётся до рассмотрения законопроекта о статусе апартаментов
фото: pxhere.com

Госдума РФ никак не доберётся до рассмотрения законопроекта о статусе апартаментов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:23 15.11.2021

Государственная Дума перенесла на неделю рассмотрение законопроекта о статусе апартаментов. Решение принято по предложению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании многие депутаты высказались о том, что документ требует серьезной доработки.

Если только в случае принятия законопроекта регионы понесут дополнительные издержки на его реализацию – а это так, и мы должны это открыто признать, – было бы правильно, исходя из прозвучавших выступлений, данный законопроект перенести на следующую неделю, — предложил Вячеслав Володин.

По словам парламентария,  есть нормы по постройке социальных объектов вокруг дома – школ, детских садов и т. д. При постройке апартаментов такой обязанности нет, но при переводе их в жилой фонд необходимо будет социальную инфраструктуру построить. Нужно понять, потребует ли принятие закона дополнительных затрат, считает Председатель ГД.

Создадим рабочую группу, обязательно, чтобы в нее вошли Петр Толстой, Анна Кузнецова, Галина Хованская, профильный комитет, представители фракций, — заявил Вячеслав Володин.

Возглавить рабочую группу поручено заместителю Председателя ГД Сергею Неверову.

До рассмотрения законопроекта на следующей неделе, считает Председатель ГД, необходимо запросить заключение Правительства РФ, позицию Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов, где эта проблема существует, и на рассмотрение законопроекта пригласить профильного Министра. Также Вячеслав Володин поручил направить законопроект в Верховный суд.

Решение непростое, и ошибок здесь не должно быть, — подчеркнул депутат.

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Госдума РФ никак не доберётся до рассмотрения законопроекта о статусе апартаментов

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