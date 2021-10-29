Госдума РФ одобрила продление дачной амнистии до 2031 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает дачную амнистию до 1 марта 2031 года (амнистия действует до 2026 года) и расширяет ее действие.

Дачная амнистия — упрощенный порядок оформления в собственность дома, объектов бытового назначения или земельного участка. Впервые дачная амнистия, напоминает РБК-Недвижимость , была введена 1 сентября 2006 года и с тех пор неоднократно продлевалась. За 15 лет упрощенным порядком оформления прав собственности воспользовались 14 млн россиян.

Законопроект о продлении и расширении дачной амнистии был внесен в Госдуму в августе. При этом обсуждается возможность сделать дачную амнистию бессрочной, чтобы упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и дачную недвижимость в дальнейшем действовал постоянно.

Документ предлагает легализовать и оформить в собственность в упрощенном порядке жилье, которое построено до 14 мая 1998 года в так называемых рабочих поселках. В советское время в связи с активным индустриальным развитием нередко возникали рабочие поселки, которые со временем образовывали самостоятельные населенные пункты или поглощались историческими поселениями. В жилых домах, расположенных на таких территориях, люди прописывались, подводились коммунальные сети.

При этом у проживающих в таких домах зачастую отсутствовали на руках необходимые документы как на сами жилые дома, так и на земельные участки под ними. Поэтому сейчас граждане не могут оформить в собственность ни земельный участок, ни расположенный на нем дом, — отмечает председатель Комитета по госстроительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников (слова депутата передала его пресс-служба).

Законопроект предлагает механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.

Помимо этого, законопроект позволит дополнительно защитить права наследников, которые тоже смогут воспользоваться упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного на нем жилого дома, построенного до мая 1998 года. Для этого наследник должен предоставить среди прочих документов свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Также авторы документа предлагают «принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона».

Источник: РБК-Недвижимость

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