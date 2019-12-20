Госдума РФ приняла закон о цифровом нотариате

Гражданам больше не придется сидеть в очередях к нотариусам — немалая доля таких услуг уходит в интернет.
Нововведения, сообщает
Нотариальная служба станет более удобной и доступной для граждан, заявил замминистра юстиции Денис Новак. По его словам, многие из услуг смогут оказываться в электронной форме. В «цифру», в частности, уходит свидетельствование верности перевода документа на другой язык, принятие в депозит безналичных денежных средств, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и другие нотариальные действия. Передача документов физическим и юридическим лицам также будет происходить в электронной форме.
Это сэкономит людям и время, и средства, — прокомментировал нововведение журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, — заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал Госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде.
Как уточнил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, еще одна новелла — возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны. Достоверность волеизъявлений в таком случае будет гарантирована каждым их них.