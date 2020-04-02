Госдума РФ приняла закон, предусматривающий отсрочку по уплате платежей за аренду недвижимости

Госдума РФ закон, предусматривающий отсрочку по уплате платежей за аренду недвижимости для арендаторов, приняла в третьем чтении 31 марта.

В течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, – цитирует тексте документа «Интерфакс» .

Получить отсрочку смогут арендаторы, заключившие договор об аренде до принятия решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории того или иного субъекта РФ. Условия и сроки подобных отсрочек предстоит установить правительству РФ.

Кроме того, закон гласит, что размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года. Также арендатор вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества.

Принятый Госдумой закон также наделяет правительство России правом в 2020 году устанавливать особенности применения неустойки, иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Кабмин также будет вправе устанавливать в текущем году особенности включения в реестр проблемных многоквартирных домов таких объектов, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки строительства, — передает ТАСС .

Источник: NEWSru.com

О рынке недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.