Госдума РФ рассмотрит закон о минимальном размере алиментов на детей﻿

Новости Республики
Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:59 04.12.2025

Минимальный размер алиментов, взыскиваемых с трудоспособных родителей на содержание несовершеннолетних детей, предложили привязать к размеру МРОТ, соответствующий законопроект внесен в среду на рассмотрение в Госдуму.

Пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ (размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке) предлагается дополнить нормой, закрепляющей минимальные ежемесячные размеры алиментов: на одного ребенка — не менее половины МРОТ; на двух детей — не менее трех четвертей МРОТ; на трех и более детей — не менее полного размера МРОТ.

В пояснительной записке говорится, что существующая правоприменительная практика показывает, что суды зачастую определяют размер алиментов исходя из величины прожиточного минимума. Авторы законопроекта считают, что закрепление минимального размера выплат в зависимости от МРОТ позитивно скажется на защите прав детей, в воспитании которых не участвует один из родителей. Это позволит обеспечить более стабильный и предсказуемый уровень материальной поддержки.

Еще одна проблема, на решение которой направлен законопроект, — случаи установления судами заниженных сумм алиментов. Нередко размер выплат определяется на основании справки с места работы ответчика, где указана существенно заниженная заработная плата. В таких ситуациях истец сталкивается с трудностями при доказывании реального дохода плательщика.

Предлагаемые изменения призваны перераспределить бремя доказывания. В случае принятия закона ответчик будет обязан самостоятельно подтверждать свои реальные доходы. Это снизит возможности для уклонения от полноценной материальной поддержки детей и повысит прозрачность процесса назначения алиментов.

Кроме того, законопроект разработан в рамках гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, необходимость которой неоднократно подчеркивалась президентом РФ.

В пояснительной записке отмечается, что около 2 миллионов граждан обязаны уплачивать алименты, из которых 98% — на содержание детей. При этом средняя сумма алиментов, по разным данным, составляет от 7 500 до 10 000 рублей, однако законодательно минимальный размер алиментов до сих пор не закреплен.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

источник: Нотариальная палата Севастополя 

