Госдума РФ упростила регистрацию новостроек. Что это значит

Государственная дума, сообщает РБК-Недвижимость , приняла в третьем чтении разработанный Росреестром закон, который позволит упростить процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства для застройщиков.

Документ был разработан для улучшения инвестиционного климата в России и направлен на снижение административных барьеров для застройщиков. Вместе с экспертами разбираемся, что означает принятый парламентом закон.

Как было и что изменится

Сейчас после ввода объекта в эксплуатацию выдавший соответствующее разрешение орган власти должен направить в Росреестр уведомление о кадастровом учете. И только после этого застройщик может обратиться за регистрацией своих прав. Но при этом отсутствует закон, который обязывает соответствующие органы зарегистрировать право собственности на вновь построенную недвижимость или задает какие-то временные рамки для совершения необходимых действий.

Поэтому иногда возникает ситуация, когда недвижимость, так сказать, зависает. Разрешение на ввод есть, но при этом право собственности не зарегистрировано. Соответственно, такой объект не подлежит налогообложению, из-за чего бюджет недополучает платежи. Новым законом предусмотрен другой порядок: теперь все документы должны подаваться в Росреестр самим органом власти, выдавшим разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию. Это урегулирует имеющуюся правовую неопределенность и позволит упростить процедуру постановки на кадастровый учет объекта недвижимости, считает директор департамента проектного консалтинга компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

Новый закон также вносит уточнение в Земельный кодекс, в соответствии с которым включение территорий в границы населенных пунктов не влечет прекращения права собственности или права аренды на них. На практике это означает, что, например, если договор аренды земельного участка заключен с Московской областью, при включении территории такого участка в границы Москвы арендатор не утратит право аренды.

Изменения в целом не выглядят революционными, но являются однозначно положительными и должны существенно упростить деятельность застройщиков на практике. При этом изменения не коснутся объектов, которые строятся с привлечением средств дольщиков (по закону № 214-ФЗ). Принятие закона логично встраивается в совокупность мер по цифровизации работы государственных органов, в том числе Росреестра, и в целом по упрощению взаимодействия инвесторов, застройщиков и госорганов, — говорит ведущий юрисконсульт Renaissance Development Дмитрий Мальцев.

Евгения Квартальнова, адвокат:

Сразу после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства застройщики смогут поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать права без лишней административной процедуры. Исключение составляют многоквартирные дома, построенные по договорам долевого участия. Ведь в этих случаях право собственности возникает на отдельные квартиры.

Принятый закон ускорит регистрацию прав на объекты капитального строительства.

Теперь застройщики смогут одновременно регистрировать права на объект и осуществлять его постановку на кадастровый учет. Весь процесс будет происходить автоматически. Избавление от необходимости писать заявление в Росреестр — это шаг вперед в преодолении административных барьеров, которых пока хватает в строительной отрасли, — поясняет генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

Влияние на первичный рынок жилья будет несущественным

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка обращает внимание на то, что вводимые нормы не распространяются на проекты, реализуемые в соответствии с № 214-ФЗ. Под их действие подпадают только корпуса, возводимые девелоперами за счет собственных средств или средств соинвесторов (не являющихся дольщиками), продажи в которых начинаются после получения разрешения на ввод.

Доля таких комплексов среди новостроек столичного региона минимальна. Поэтому, на мой взгляд, законопроект не окажет существенного влияния на первичный рынок жилья Москвы и Подмосковья. Гораздо существеннее другой момент — принятие документа свидетельствует о желании государства навести порядок в сфере налогообложения, а также подталкивать участников жилищного строительства, ориентированных на рыночную реализацию жилья, вести свою деятельность в рамках 214-ФЗ, а не в обход данного закона, — резюмирует Надежда Коркка.

Источник: РБК-Недвижимость

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