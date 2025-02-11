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Госдума России приняла закон о защите людей от мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:24 11.02.2025

Депутаты Государственной Думы приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Закон был поддержан депутатами единогласно, – цитирует РИА Новости Крым председателя Госдумы.

Граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам, напомнил Володин.

Для защиты граждан вводится:

  • период охлаждения» при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа – для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов – для сумм от 200 тысяч рублей;
  • возлагается на кредитные и микрофинансовые организации обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций;
  • устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.
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источник: РИА Новости Крым

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