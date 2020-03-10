Госдума занялась поправками в Конституцию… А еще досрочными парламентскими выборами

Госдума на пленарном заседании во вторник, 10 марта, начала рассмотрение во втором чтении проекта закона РФ о поправке к Конституции России «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Он был инициирован Президентом Владимиром Путиным.

Ко второму чтению законопроекта в профильный Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступило 387 поправок, 200 из них предложены к принятию. На пленарном заседании в среду, 11 марта, запланировано рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию в третьем чтении, затем он будет направлен в Совет Федерации.

Проектом предлагаются изменения в положения 22-х статей глав 3–8 Конституции РФ в целях обеспечения суверенитета нашей страны, закрепления социальных гарантий для граждан, развития политической системы, в том числе путем усиления роли парламента в формировании структуры органов государственной власти.

Напомним, какие изменение прошли «сито» первого чтения.

Закрепление мер соцподдержки.

Устанавливается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, и закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Верховенство российского права.

В случае окончательного одобрения законопроекта не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Данное противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Новые требования к Президенту.

Усиливаются требования к кандидату на должность Президента РФ. Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Закрепление роли Госсовета.

Согласно проекту Президент формирует Государственный совет Российской Федерации в целях «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Государственного совета будет определяться специальным федеральным законом.

Проверка конституционности законов.

Законотворческая процедура в отношении федеральных конституционных законов и федеральных законов дополняется возможностью Президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его подписания.

В случае подтверждения конституционности закона Президент его подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конституционность федерального конституционного закона или федерального закона, то глава государства возвращает закон в Государственную Думу.

Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям.

Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. А именно: к Председателю Правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям. Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Усиление роли Государственной Думы.

В случае окончательного одобрения законопроекта Государственная Дума получит право утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного Председателя будет Президент. Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет Президент, в частности министров «силового блока») по представлению Председателя Правительства РФ.

Усиление роли Совета Федерации.

Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению Президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Изменение численности судей Конституционного Суда.

Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. По запросу Президента РФ Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов как федеральных, так и региональных до их подписания.

Новые поправки.

Ко второму чтению, действительно, готовые еше 387 поправок (200 – скорее всего, будут приняты). Так, в третью главу Конституции, регулирующую вопросы федеративного устройства, вносится 47 поправок, предлагаемых к принятию, в четвертую главу, которая описывает полномочия и обязанности Президента РФ, — 20 поправок. В пятую главу («Федеральное Собрание Российской Федерации») – 32 поправки, в шестую главу («Правительство Российской Федерации») – 25 поправок, в седьмую («Судебная власть и прокуратура») – также 25 поправок, в восьмую главу («Местное самоуправление») — вносится 12 поправок.

Примеры? Предлагается скорректировать положение о детях, которое вносится в часть 4 новой статьи 67.1 Конституции. Предложенная ранее формулировка о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать. Предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Остальные положения законопроекта в указанной части 4 статьи 67.1 остаются в предложенном ранее виде, они не вызывают сомнений.

Пункт «и» статьи 71, посвященный вопросам исключительного ведения Российской Федерации, предлагается изложить в следующей редакции, включив в него «информацию» и «космическую деятельность»: «федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии и связь; космическая деятельность».

Предлагается дополнить статью 2 законопроекта, посвященную общероссийскому голосованию. Так, в пункте 3 предлагается указать, что в указе Президента о назначении Общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на Общероссийское голосование, но и определяться день Общероссийского голосования.

В пункте 5 предложено указать, что в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в Общероссийском голосовании, оно не может состояться раньше, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа Президента о его назначении.

Что дальше?

На 22 апреля запланировано всероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ. В том, что они будут приняты Госдумой, сомнений нет. Так, сегодня прошли заседания фракций нижней палаты парламента. «Единая Россия» единогласно поддержит поправки в Основной закон страны. За законопроект во втором чтении проголосуют также фракция «Справедливая Россия» и ЛДПР. Фракция КПРФ воздержится от голосования.

И?

Страну ждут досрочные парламентские выборы. Скорее всего, в конце сентября. Так, депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин внесет поправку ко второму чтению законопроекта о поправках в Конституцию на сегодняшнем пленарном заседании. Именно о выборах. Карелин уже заявил, что все дело в «новых полномочиях» Госдумы (после изменения Конституции).

Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать, дает нам большие полномочия, Президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности, — сказал Карелин.

Председатель Госдумы Вячелав Володин отреагировал вполне благосклонно. Он, в частности, заявил, что «в рамках Регламента поправка должна быть подготовлена, роздана в зале, и мы будем ее рассматривать».

Ранее руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выборы в Госдуму могли бы пройти 20 сентября текущего года. Скорее всего, именно так и случится.