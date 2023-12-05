Госэкспертиза одобрила обновленный проект КОС «Южные»

Обновлённый проект канализационно-очистных сооружений «Южные» одобрен госэкспертизой. Об этом сегодня в своём Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Проект КОС «Южные» получил положительное заключение повторной государственной экспертизы. Для нас это важнейший этап. Теперь подрядчик — ООО «Региональная строительная компания» — сможет закупить необходимое оборудование и продолжить строительство объекта высокими темпами. Сегодня на объекте трудится 119 человек, задействовано 15 единиц техники, — написал глава города.

Губернатор напомнил, что обновленный проект предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды.

Проект исключает строительство 2-го этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС «Южные», — отметил Михаил Развожаев.

Объект строится в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.