Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Госэкспертиза одобрила обновленный проект КОС «Южные»
актуально в республике
Госэкспертиза одобрила обновленный проект КОС «Южные»

Госэкспертиза одобрила обновленный проект КОС «Южные»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 22:00 05.12.2023

Обновлённый проект канализационно-очистных сооружений «Южные» одобрен госэкспертизой. Об этом сегодня в своём Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Проект КОС «Южные» получил положительное заключение повторной государственной экспертизы. Для нас это важнейший этап. Теперь подрядчик — ООО «Региональная строительная компания» — сможет закупить необходимое оборудование и продолжить строительство объекта высокими темпами. Сегодня на объекте трудится 119 человек, задействовано 15 единиц техники, — написал глава города.

Госэкспертиза одобрила обновленный проект КОС «Южные»

Губернатор напомнил, что обновленный проект предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды.

Проект исключает строительство 2-го этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС «Южные», — отметил Михаил Развожаев.

Госэкспертиза одобрила обновленный проект КОС «Южные»

Объект строится в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: строительство в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
строительство в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.