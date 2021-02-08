Госкомрегистр РК — лидер рейтинга эффективности работы среди министерств и ведомств республики

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым вновь стал лидером рейтинга эффективности работы исполнительных органов государственной власти республики, заняв первое место среди 34 министерств и ведомств по итогам деятельности за 2020 год.

На это указывают результаты соответствующего исследования, проведенного Министерством экономического развития РК. При проведении мониторинга учитывался целый ряд критериев, к примеру, показатели по исполнительской дисциплине, степень использования информационных систем, уровень освоения бюджетных средств и выполнение финансовых обязательств, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Помимо комитета в тройку лидеров вошли Служба по мобилизационной работе и территориальной обороне, а также Служба финансового надзора РК.

Госкомрегистр уже занимал первую строчку данного рейтинга по итогам работы в 1-м полугодии 2019 и вторую позицию за 2018-й год, но за годовой отрезок высший балл дан нам впервые. Особенно с учетом 2020-го года, который абсолютно для всех стал непростым. Ограничения из-за коронавируса сказались на снижении поданных и, соответственно, рассмотренных заявлений на оформление недвижимости. Добавили хлопот и многочисленные недоработки программного комплекса ведения Единого госреестра недвижимости, на который мы перешли прошлой осенью. И тем не менее работа по повышению качества и доступности наших госуслуг продолжалась вопреки всем сложностям. Хочу поблагодарить наш трудовой коллектив за слаженную работу и напомнить, что высокую оценку работы следует воспринимать в первую очередь как напоминание об ответственности, которую несет госорган перед заявителями, — подчеркивает председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.