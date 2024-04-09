Госкомрегистр РК оформил объекты недвижимости соборной мечети в Симферополе

Специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крыма оформили права на объекты недвижимости соборной мечети в Симферополе. Строительство крупнейшей мечети Крыма проводилось под патронатом Президента России Владимира Путина и завершилось в 2023 году.

Имущественный комплекс Большой соборной мечети включает в себя основное трехэтажное здание общей площадью свыше 4300 кв.м, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Кроме того, на территории построено 4-этажное административное здание площадью почти 3500 кв.м, гостевой корпус площадью более 1200 кв.м, вспомогательные строения и сооружения, автопарковка, — отмечают специалисты ведомства.

Земельный участок общей площадью более 3 гектаров (30 873 кв.м) с видом разрешенного использования «религиозное использование», находящийся в собственности муниципального образования городской округ Симферополь, был предоставлен централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь» на праве безвозмездного пользования. Все здания оформлены в собственность Таврического муфтията.

Постановкой на кадастровый учет земельного участка и капитальных строений Симферопольской соборной мечети занимались сотрудники управления учета недвижимости, а регистрационные действия совершали специалисты центрального аппарата, Бахчисарайского районного отдела и Керченского городского управления Госкомрегистра. Я уверена, что после официального открытия Соборная мечеть как масштабный религиозный центр станет символом единения россиян разных конфессий, — отмечает председатель Госкомрегистра Инна Смаль.

В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя (ДУМК) решили выразить признательность исполнительному органу власти и пригласили руководство и специалистов регистрирующего органа на ознакомительную экскурсию по территории мечети. По окончании встречи заместитель Муфтия мусульман Крыма Раиф Гафаров вручил благодарности сотрудникам ведомства за высокий профессионализм, добросовестный труд и оказание содействия Таврическому муфтияту в оформлении культовых объектов.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК