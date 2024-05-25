Госкомрегистр РК: «Оформлять наследство на недвижимость необходимо в установленный срок»

Оформлять наследство на недвижимое имущество необходимо в установленный законом срок, напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

Согласно закону , по его истечении при отсутствии наследников имущество умершего может быть признано выморочным . Жилые помещения и земельные участки в подобной ситуации переходят в собственность городского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа, на территории которых они расположены. Таким образом, выморочное жилое имущество включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Если же оно расположено в городе федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, то переходит в собственность соответствующего субъекта РФ.

Недвижимость признаётся выморочной в нескольких случаях. Например, если наследники имущества отсутствуют, никто из них не имеет права наследовать либо все они отстранены от наследования как недостойные . Другой возможный вариант — все отказались от наследства, и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника и прочих случаях, указанных в статьях №№ 1151 , 1117 , 1158 Гражданского кодекса РФ, — цитирует пресс-служба Юлию Жиганову.

Кроме того, иногда наследники въезжают в дом или квартиру умершего и живут там по соглашению с другими родственниками, но не оформляют должные документы. В этом случае имущество ушедшего из жизни человека также будет признано выморочным, а значит, органы власти будут обязаны принять его на баланс. При этом представители органов власти по закону не имеют права отказаться от наследования.

Напоминаем, что в течение шестимесячного срока после смерти гражданина необходимо заявить о намерении оформить свое право на наследственное имущество. Если гражданин опоздал в этот срок, то придется восстанавливать его в судебном порядке. Также необходимо отметить, что на наследованную вами недвижимость следует зарегистрировать право собственности в Росреестре, иначе распоряжаться имуществом до официальной регистрации права нельзя, — подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК