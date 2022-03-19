Госпитализированы 19 человек, выписаны 22 пациента. COVID-19 в Севастополе

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 19 человек. Выписаны 22 пациента. На данный момент в больницах находится 379 пациентов, из них 288 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 522 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро на 19 марта в городе зарегистрировано 210 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 4 человека в возрасте от 67 до 83 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболело новой коронавирусной инфекцией 80 576 человек, выздоровели 76 856.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. В Севастополе на утро на 19 марта сделали прививку от коронавируса 306464 человека. Второй этап вакцинации прошли 295 224 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 19 марта поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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