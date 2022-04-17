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Госпитализированы 22 человека, выписаны 23 пациента. COVID-19 в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Госпитализированы 22 человека, выписаны 23 пациента. COVID-19 в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:36 17.04.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 22 человека. Выписаны 23 пациента. На данный момент в больницах находится  209 пациентов, из них 117 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.  По состоянию на утро 17 апреля в городе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 63 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией  82 886 человек, выздоровели 80 096, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 17 апреля сделали прививку от коронавируса 310 829 человек. Второй этап вакцинации прошли  299 408 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 17 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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