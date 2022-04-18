Госпитализированы 27 человек, выписаны 10 пациентов. COVID-19 в Севастополе

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 27 человек. Выписаны 10 пациентов. На данный момент в больницах находится 225 пациентов, из них 113 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 18 апреля в городе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 71 года. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 82 935 человек, выздоровели 80 173, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 18 апреля сделали прививку от коронавируса 310 834 человека. Второй этап вакцинации прошли 299 419 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 18 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.