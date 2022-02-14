Госпитализированы 44 человека, выписаны 33 пациента — COVID-19 в Севастополе

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 44 человека. Выписаны 33 пациента. На данный момент в больницах находятся 776 пациентов, из них 627 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 14 февраля в городе зарегистрированы 618 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 69 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 65 456 человек, выздоровели 53 592, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 14 февраля сделали прививку от коронавируса 300 834 человека. Второй этап вакцинации прошли 287 031 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 14 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.