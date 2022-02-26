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За одни сутки в Крыму от коронавируса умерли 16 человек
Скриншот: Крым24

Госпитализированы 56 человек, выписаны 84 пациента — COVID-19 в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:23 26.02.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 56 человек. Выписаны 84 пациента. На данный момент в больницах находится 649 пациентов, из них 490 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.  По состоянию на утро 26 февраля в городе зарегистрированы 668 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 6 человек в возрасте от 41 до 90 лет.  По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 74 404 человека, выздоровели 65 885, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.   

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 26 февраля сделали прививку от коронавируса 303 827 человек. Второй этап вакцинации прошли 291 370 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 26 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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