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В Севастополе вводятся жесткие «коронавирусные ограничения»
Фото: Engin_Akyurt, pixabay.com

Госпитализированы 64 человека, выписаны 26. COVID-19 в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:50 06.02.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 64 человека. Выписаны 26 пациентов, всего выздоровел 81 человек. На данный момент в больницах находятся 677 пациентов, из них 540 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 839 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 6 февраля в городе зарегистрированы 506 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 4 человека в возрасте от 62 до 87 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 60 340 человек.

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В настоящий момент выздоровели 52 181 человека, 1 986 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 6 февраля сделали прививку от коронавируса 297 371 человек. Второй этап вакцинации прошли 283 485 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 6 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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