«Господа, вы обалдели?» Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов призывает не загонять людей в угол тарифами ЖКХ

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил об огромном числе обращений от граждан, которые возмущены космическими суммами в квитанциях об оплате коммунальных услуг. Об этом парламентарий сообщил сегодня на пресс-подходе перед началом пленарного заседания палаты.

Сегодня утром получил письмо от пенсионерки, у нее пенсия 22 тысячи рублей, а платежка пришла от коммунальщиков на 12 тысяч за «двушку». Сейчас она заплатит по квитанции, и останется 10 тысяч на все про все – еду, лекарства, прочее. И подобные обращения идут со всех концов страны, – подчеркнул депутат.

Миронов напомнил, что официально тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны были увеличиться с 1 января на 1,7% из-за новой ставки НДС, однако по факту подскочили в два-три раза.

Господа, вы что, обалдели? Вы в особняках живете, в бассейнах купаетесь, у вас все хорошо. Вы что делаете?! Вы зачем загоняете людей в угол?! Хотите, чтобы они вышли на улицы, и Президент вам скажет за это спасибо? Нельзя так с нашими людьми! Они поддерживают СВО, поддерживают Президента, а им вот такие подарочки в виде тарифов ЖКХ! – отметил политик.

По мнению лидера «Справедливой России», чтобы навести порядок в отрасли, необходимо провести аудит жилищно-коммунального хозяйства и перевести его в государственную собственность.

Частники никогда ничего делать не станут – будут только квиточки присылать, непонятно за что денежки собирать и непонятно на что их тратить. Надо, чтобы это было государственным, иначе толку никакого не будет! – заключил Миронов.

источник: пресс-служба председателя политической партии и руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова

